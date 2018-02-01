У Родовид Банка украли 113 га земли в Киеве

Злоумышленники переоформили и трижды перепродали земельный участок площадью более 100 га, принадлежащий Родовид Банку

Злоумышленники переоформили права собственности и в дальнейшем перепродали земельный участок, площадью более 113,5 га в Оболонском районе Киева, принадлежащий Родовид Банку. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Фактически, один из наиболее ликвидных активов, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн, был украдено у АО Родовид банк. Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за один месяц землю банка в столице трижды перепродали", - отметили в ФГВФЛ.

Как считают в Фонде, рейдерский захват Родовид Банка проходил в несколько этапов:

1) 13 декабря 2017 г. якобы в результате публичных торгов ОГИС Оболонского района Киева, несмотря на наложенный арест, участок был продан компании-нерезиденту, зарегистрированной в республике Кипр.

2) 21 декабря 2017 г. частный нотариус Киевского городского нотариального округа якобы зарегистрировал за ней право собственности.

3) 28 декабря 2017 г., в течение лишь одного дня, земельный участок был дважды перепродан.

В обоих случаях договоры купли-продажи якобы были заверены регистратором коммунального предприятия Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации Черниговского областного совета.

"В результате проведенных уполномоченным лицом Фонда и правоохранительными органами мер по выяснению обстоятельств дела были установлены вопиющие факты: публичные торги по продаже земельного участка ОГИС Оболонского районного управления юстиции в Киеве не проводило; частным нотариусом Киевского городского нотариального округа и регистратором коммунального предприятия Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации Черниговского областного совета регистрация права собственности на земельный участок не проводилась. По словам частного нотариуса, у нее были похищены электронные цифровые ключи, о чем нотариус своевременно уведомил правоохранительные органы. Другой регистратор также сообщил правоохранительным органам о незаконном использовании его электронно-цифровой подписи", - сообщили в ФГВФЛ.

Со своей стороны, Фонд обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о незаконном завладении имуществом банка. Также ФГВФЛ подал жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте, чтобы отменить незаконную регистрацию.

"К сожалению, до сегодняшнего дня дата рассмотрения заявления Комиссией не назначена, что позволяет мошенникам и в дальнейшем проводить незаконные действия с имуществом банка. Как результат - 31 января Родовид Банку стало известно, что незаконно отчужденное имущество банка 26 января снова сменило владельца", - сообщили в ФГВФЛ.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 г. ФГВФЛ начал процедуру ликвидации Родовид Банка.

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