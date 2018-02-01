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Ощадбанк стал крупнейшим покупателем ОВГЗ

01.02.2018 18:22
Первые три строчки в рэнкинге банков – первичных дилеров рынка ОВГЗ заняли госбанки

Ощабданк занял первое место по объему купленных облигаций внутреннего государственного займа, тогда как еще по итогам первого полугодия 2017 г. лидерство было у ОТП Банка. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Первую тройку лидеров заняли государственные банки (Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк), которые значительно улучшили за полгода свои позиции.

Банки с частным капиталом упали в рейтинге.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов 30 января на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 7,51 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, Министерство финансов, ОВГЗ
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