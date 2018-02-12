Валютные вклады дешевеют, гривневые - дорожают

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.02.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам для гривни выросли. По валютным вкладам ставки снова снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.02.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 12.02.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,42% 11,84% 12,33% 12,29% USD 0,95% 0,90% 1,21% 2,10% 2,72% 3,06% EUR 0,64% 0,52% 0,78% 1,30% 1,86% 2,12%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне осталась на прежнем уровне для бессрочных сбережений (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). Выросли в цене вклады на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 9,42%). Синхронно подорожали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 11,84% и до 12,29% годовых соответственно). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,08 п.п. до 12,33% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,95% годовых. Вклады на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,90% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,21% годовых. Доходность сбережений на срок 6 до 12 месяцев опустилась на 0,05 п.п. до 2,72% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,06% годовых. Средняя ставка для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев составляет 2,72% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,64% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Опустилась стоимость сбережений периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,04 п.п. до 0,78%). Доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,01 п.п. до 1,30% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 1,86% годовых. Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,08 п.п. до 2,12% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 12.02.18

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