Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,78 коп - до 27,3619 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,65 коп и составляет 32,9662 грн, средний курс продажи - упал на 6,61 коп до 33,6686 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,8 коп и составляет 4,236 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,773грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9552
|
27,3619
|
0,4236
|
0,4773
|
32,9662
|
33,6686
|
Медиана
|
27,0000
|
27,3500
|
0,4450
|
0,4750
|
33,0000
|
33,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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