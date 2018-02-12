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Курс покупки наличного доллара опустился ниже 27

12.02.2018 10:16
В понедельник, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,41 коп до 26,9552 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,78 коп - до 27,3619 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,65 коп и составляет 32,9662 грн, средний курс продажи - упал на 6,61 коп до 33,6686 грн. Продать евро дороже можно за 33,1 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,8 коп и составляет 4,236 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,773грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9552

27,3619

0,4236

0,4773

32,9662

33,6686

Медиана

27,0000

27,3500

0,4450

0,4750

33,0000

33,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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