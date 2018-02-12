Межбанк открылся котировками доллара 26,88/26,92
12.02.2018 10:51
В понедельник, 12 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,88/26,92 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4629/0,4639.
Торги по евро начались с котировок 32,9683/33,0146.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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