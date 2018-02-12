Демчаку разрешили купить РВС Банк

Антимонопольный комитет разрешил депутату Руслану Демчаку купить более 50% акций РВС Банка

Депутат Блока Петра Порошенко Руслан Демчак получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций РВС Банка. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.



Также АМКУ предоставил разрешение Александру Стецюку на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка и получение контроля за РВС Банком путем получения в управление от Демчака акций финучреждения.



В настоящее время Стецюк опосредованно владеет 100% акций РВС Банка через Украинскую бизнес группу (UBG). Ранее Демчак являлся учредителем и акционером компании UBG.



РВС Банк был создан на базе ранее неплатежеспособного банка Омега Банка (до 2013 года Swedbank, до 2007 года - ТАС-Коммерцбанк).



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.