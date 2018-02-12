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Демчаку разрешили купить РВС Банк

12.02.2018 11:23
Антимонопольный комитет разрешил депутату Руслану Демчаку купить более 50% акций РВС Банка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутат Блока Петра Порошенко Руслан Демчак получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций РВС Банка. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.

Также АМКУ предоставил разрешение Александру Стецюку на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка и получение контроля за РВС Банком путем получения в управление от Демчака акций финучреждения.

В настоящее время Стецюк опосредованно владеет 100% акций РВС Банка через Украинскую бизнес группу (UBG). Ранее Демчак являлся учредителем и акционером компании UBG.

РВС Банк был создан на базе ранее неплатежеспособного банка Омега Банка (до 2013 года Swedbank, до 2007 года - ТАС-Коммерцбанк).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Демчак, РВС банк
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