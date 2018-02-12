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Банки сократили задолженность перед НБУ до 18,4 млрд грн

12.02.2018 13:41
За 2017 год задолженность финучреждений перед Нацбанком сократилась на 19%

Суммарная задолженность платежеспособных банков перед Национальным банком Украины (НБУ) в 2017 году сократилась до 18,43 млрд грн. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на отчетность банков на 1 января.

Поскольку год назад задолженность банков составляла 22,738 млрд грн, за 2017-й она сократилась на 4,305 млрд грн или 19%.

Крупнейший должник - ПриватБанк, который должен вернуть НБУ 12,4 млрд грн. В этот список вошли и другие государственные банки: Ощадбанк (5 млрд грн) и Укргазбанк (414 млн грн).

Среди четверых банков, имевших задолженность перед регулятором, был только один частный банк - Альфа-Банк (625 млн грн). Он одолжил эту сумму одновременно с Ощадбанком и Укргазбанком в декабре 2017 года.

"Это была выгодная сделка в рамках управления нашей ликвидностью. Весь рынок ожидал повышения учетной ставки: наши коллеги ожидали рост на 0,5%, НБУ повысил на 1%, поэтому была подана заявка на рефинансирование как на ресурс, который еще не подорожал (взят под 15,5%, а сейчас НБУ рефинансирует под 18%. - ред.). В тот момент было лучшее соотношение цены и срока для привлечения такого ресурса. Новый брать не планируем, поскольку сейчас на рынке ресурс стоит уже дешевле, чем у НБУ", - говорил ранее генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек.

С мая банки получат возможность брать в Нацбанке длинные кредиты на срок до пяти лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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