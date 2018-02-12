 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.93  27.31   EUR:  32.97  33.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Правэкс-Банк увеличил уставный капитал на 1,1 млрд грн

12.02.2018 15:22
Единственный акционер Правэкс-Банка докапитализировал его на 1,1 млрд грн

Единственный акционер Правэкс-Банка - Интеза Санпаоло - приобрел акции дополнительной эмиссии финучреждения на общую сумму 1,11 млрд грн. Об этом Правэкс-Банк сообщает на официальном сайте.

Изменения в устав банка по увеличению уставного капитала и другие юридические процедуры будут завершены до конца второго квартала 2018 года.

Капитал Правэкс-Банка увеличился на 25% по сравнению с началом 2017 года и по состоянию на 1 февраля акционерный капитал (уставный капитал, в том числе незарегистрированный и эмиссионные разницы) составляет 5,58 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Правэкс-Банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров