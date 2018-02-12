Правэкс-Банк увеличил уставный капитал на 1,1 млрд грн

Единственный акционер Правэкс-Банка докапитализировал его на 1,1 млрд грн

Единственный акционер Правэкс-Банка - Интеза Санпаоло - приобрел акции дополнительной эмиссии финучреждения на общую сумму 1,11 млрд грн. Об этом Правэкс-Банк сообщает на официальном сайте.



Изменения в устав банка по увеличению уставного капитала и другие юридические процедуры будут завершены до конца второго квартала 2018 года.



Капитал Правэкс-Банка увеличился на 25% по сравнению с началом 2017 года и по состоянию на 1 февраля акционерный капитал (уставный капитал, в том числе незарегистрированный и эмиссионные разницы) составляет 5,58 млрд грн.



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