Межбанк закрылся котировками доллара 26,79/26,83

В понедельник, 12 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,88/26,92, к закрытию котировки составили 26,79/26,83

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83 максимальные - 26,92.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4629/0,4639, к закрытию котировки составили 0,4619/0,4629.

Торги по евро начались с котировок 32,9683/33,0146, к закрытию котировки составили 32,8525/32,9016.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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