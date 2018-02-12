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Межбанк закрылся котировками доллара 26,79/26,83

12.02.2018 17:30
В понедельник, 12 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,88/26,92, к закрытию котировки составили 26,79/26,83

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,79, максимальные  - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83 максимальные - 26,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4629/0,4639,  к закрытию котировки составили 0,4619/0,4629.

Торги по евро начались с котировок 32,9683/33,0146, к закрытию котировки составили 32,8525/32,9016.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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