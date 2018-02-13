Тайна для Kroll. Зачем НБУ проверяет клиентов Привата

Банковская тайна может помешать расследованию НБУ о мошенничестве в ПриватБанке

Нацбанк подозревает в мошенничестве 6000 клиентов ПриватБанка. Регулятор подал в банк список физлиц, счета которых он хочет проверить на предмет незаконных операций.



Подозрения возникли после того, как в НБУ изучили результаты расследования Kroll о махинациях в Привате, рассказала на недавнем брифинге замглавы Нацбанка Катерина Рожкова. Банк должен передать НБУ информацию, содержащую банковскую тайну, но пока не сделал этого из-за нечеткого запроса регулятора, поясняет первый зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук.



В зоне риска - физлица, которые часто проводят операции с валютой, а также счета, через которые регулярно проходят крупные суммы денег, считают опрошенные LIGA.net юристы. Проверить могут любого клиента Привата: НБУ не исключает, что предполагаемые мошенники могли использовать в своих схемах чужие данные, отметила Рожкова.



Среди фигурантов списка - менеджеры и сотрудники медиахолдинга 1+1. С их подачи проверка, которую НБУ изначально не афишировал, стала публичной.



LIGA.net пазбиралась, законны ли действия регулятора и не нарушает ли расследование Kroll законодательство о банковской тайне.



Последствия forensic-аудита



НБУ проводит около сотни подобных проверок в год - регулятор обязан проверять все операции, имеющие признаки мошенничества или отмывания средств, отмечает Рожкова. "В данном случае мы получили расследование Kroll и обнаружили ряд мелких транзакций, по которым у нас есть подозрения, - поясняет замглавы НБУ. - Если они подтвердятся, информацию мы передадим в правоохранительные органы".



Нацбанку нужен доступ к конкретным счетам и информация о движении средств по ним, подчеркивал в своем заявлении медиахолдинг 1+1. В списке Нацбанка действительно фигурируют около 50 менеджеров компаний (названия в НБУ не уточняют, ссылаясь на банковскую тайну), принадлежащих экс-бенефициарам ПриватБанка, подтверждает Рожкова. Документ, опубликованный на сайте 1+1, она называет "черновиком".

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"Первый признак, на который мы обращаем внимание, - это, как правило, необычность финансовой операции, - рассказывает Рожкова. - Мы увидели множество примеров, когда за счет физлиц формировался капитал или субординированный долг дочерних компаний Привата в иностранных юрисдикциях".



НБУ хотел получить данные от Привата еще до 9 февраля. Галина Пахачук поясняет, что банк готов выполнить требования регулятора, но ему не хватает данных: Нацбанк сформулировал свой запрос в виде списка из имен и фамилий предполагаемых клиентов.



"НБУ имеет полное право затребовать такую информацию, но мы сделали уточняющий запрос, - рассказывает Пахачук. - Имени-фамилии недостаточно, нужны четкие основания для раскрытия банковской тайны и описание формы, в которой мы должны передать Нацбанку эти данные".



Группа риска



Приват согласен удовлетворить запрос регулятора при главном условии - не разглашать информацию третьим лицам, отмечает Галина Пахачук.



Кроме Нацбанка получить доступ к банковской тайне могут сотрудники Госфинмониторинга, а также правоохранительных органов (полиция, прокуратура), рассказывает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.



"Передача НБУ информации о счетах не является раскрытием банковской тайны, - говорит партнер Практики управления конфликтами Juscutum Ксения Проконова. - Ответственности за это банк не несет, и предоставлять информацию об этом клиенту он не обязан".

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Под подозрение может попасть любой клиент любого банка, особенно если он проводил расчеты в валюте в пользу клиентов ПриватБанка, считает Мороз. Банк может заблокировать счет "подозрительного клиента" на время проверки, отмечает Проконова. Чтобы доказать легальность средств, придется предоставить финучреждению и регулятору документы, такие как подтверждение об уплате налогов, справка о начислении зарплаты и т.п., добавляет она.



"Банк может и по своей инициативе заблокировать счет, но в большинстве случаев он не может предоставить доказательств мошеннических действий, - говорит Мороз. - Суд в таких ситуациях принимает решение о необоснованной блокировке счетов".



Тайна вклада



Ключевой вопрос к правомерности проверок НБУ, связанных с бывшими собственниками ПриватБанка, заключается в роли компании Kroll, которой государство могло раскрыть информацию, содержащую банковскую тайну клиентов, считает Виктор Мороз.



Нацбанк не объясняет, в каком объеме и на каком основании компания получила данные о конкретных клиентах банка, хотя, исходя из расследования Kroll, регулятор смог составить детальный список "подозрительных" клиентов, отмечает партнер Адвокатского объединения СК ГРУП Юлия Курило.



"НБУ мог передать Kroll данные об операциях ПриватБанка, которые он ранее получил в результате надзора, - предполагает Курило. - В данном случае раскрытие банковской тайны третьим лицам (в том числе частным) не запрещено, если Kroll была нанята именно Приватом, а не НБУ".

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Kroll работает в Украине в рамках контакта с Нацбанком, рассказали LIGA.net в пресс-службе регулятора. Если компания действительно незаконно получила доступ к банковской тайне, ответственность за это ложится на должностных лиц из НБУ, отмечает Проконова.



"По состоянию на 31 января 2018 года Kroll не значилась в Реестре аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудита банков, - говорит Проконова. - Если компания не авторизована для проведения аудита, его результаты и все прочие последствия могут считаться незаконными".