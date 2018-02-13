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Гривня укрепилась еще на 21 копейку

13.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 21 копейку

На 13 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2684,0367 грн за $100;
3291,4342 грн за 100 евро;
4,6263 грн за 10 руб РФ.

На 12 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2705,8546 грн за $100;
3320,8954 грн за 100 евро;
4,6515 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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