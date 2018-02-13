Официальные курсы банковских металлов на 13.02.2018

Нацбанк Украины установил на 13 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 354910,17 грн;

серебро - 4408,53 грн;

платина - 260083,16 грн;

палладий - 260083,16 грн.

Напомним, на 12 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 356103,99 грн;

серебро - 4425,43 грн;

платина - 263820,82 грн;

палладий - 266526,68 грн.

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