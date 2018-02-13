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Наличный доллар подешевел еще на 23 копейки

13.02.2018 10:13
Во вторник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 23,45 коп до 26,6325 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 22,73 коп - до 27,0740 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 27,75 коп и составляет 32,6085 грн, средний курс продажи - упал на 26,60 коп до 33,3600 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,171 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 4,736грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6325

27,0740

0,4171

0,4736

32,6085

33,3600

Медиана

26,6500

27,0500

0,4300

0,4700

32,6000

33,4000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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