Наличный доллар подешевел еще на 23 копейки

Во вторник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 23,45 коп до 26,6325 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 22,73 коп - до 27,0740 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 27,75 коп и составляет 32,6085 грн, средний курс продажи - упал на 26,60 коп до 33,3600 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,171 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 4,736грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6325 27,0740 0,4171 0,4736 32,6085 33,3600 Медиана 26,6500 27,0500 0,4300 0,4700 32,6000 33,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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