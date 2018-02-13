Наличный доллар подешевел еще на 23 копейки
Средний курс продажи американской валюты упал на 22,73 коп - до 27,0740 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.
Средний курс покупки евро упал на 27,75 коп и составляет 32,6085 грн, средний курс продажи - упал на 26,60 коп до 33,3600 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,171 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,4 коп до 4,736грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6325
|
27,0740
|
0,4171
|
0,4736
|
32,6085
|
33,3600
|
Медиана
|
26,6500
|
27,0500
|
0,4300
|
0,4700
|
32,6000
|
33,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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