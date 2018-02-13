Наличный доллар подешевел еще на 25 копеек

Во вторник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 25,13 коп до 26,6157 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 24,67 коп - до 27,0547 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 24,50 коп и составляет 32,6410 грн, средний курс продажи - упал на 25,07 коп до 33,3753 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,743грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6157 27,0547 0,4268 0,4743 32,6410 33,3753 Медиана 26,6500 27,0500 0,4400 0,4700 32,6500 33,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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