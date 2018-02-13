Наличный доллар подешевел еще на 25 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 24,67 коп - до 27,0547 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,82 грн.
Средний курс покупки евро упал на 24,50 коп и составляет 32,6410 грн, средний курс продажи - упал на 25,07 коп до 33,3753 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,268 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,743грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6157
|
27,0547
|
0,4268
|
0,4743
|
32,6410
|
33,3753
|
Медиана
|
26,6500
|
27,0500
|
0,4400
|
0,4700
|
32,6500
|
33,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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