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Доллар на межбанке потерял еще 8 копеек

13.02.2018 12:24
Во вторник, 13 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,76/26,80*, к 12:00 котировки составили 26,68/26,72

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,68, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,72, максимальные - 26,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4628/0,4638, к 12:00 котировки составили 0,4617/0,4628.

Торги по евро начались с котировок 32,9522/32,9988,  к 12:00 котировки составили 32,8804/32,9297.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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