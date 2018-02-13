ПриватБанк объяснил сбой в работе Приват24 обновлением системы

Сегодня около полудня в течение 10 минут не работал сервис Приват24, а также приостановилось обслуживание в отделениях банка

Сегодня, 13 февраля, около полудня сервис Приват24 временно перестал работать. Как сообщил корреспондент LIGA.net, также приостановилось обслуживание в отделениях и терминалах.



Пресс-служба ПриватБанка объяснила, что сбой был вызван обновлением программного обеспечения.



"Пришлось перегрузить сервер. Минут 5-10 действительно не работала система, сейчас уже все ок. Это внештатная ситуация, но к счастью, все оперативно поправили", - сказали в пресс-службе.

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