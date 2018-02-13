Активы банков-банкротов продали за 333,36 млн грн

Фонд гарантирования вкладов на прошлой неделе продал активы 33 неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 33 неплатежеспособных банков на общую сумму 333,36 млн грн.



Из этой суммы 247,66 млн грн пришлось на права требования по кредитам, а 84,47 млн грн - на основные средства банков.



Кроме того, 0,57 млн грн получено в результате продажи активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,54 млн грн - от непосредственной продажи имущества банков и 0,11 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и т. п), уточняет ФГВФЛ.



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