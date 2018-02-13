Межбанк закрылся котировками доллара 26,69/26,73

Во вторник, 13 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,76/26,80, к закрытию котировки составили 26,69/26,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,67, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,71 максимальные - 26,80.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4628/0,4638, к закрытию котировки составили 0,4610/0,4620.

Торги по евро начались с котировок 32,9522/32,9988, к закрытию котировки составили 32,9968/33,0436.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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