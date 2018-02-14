Гривня укрепилась еще на 15 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 15 копеек

На 14 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2669,9480 грн за $100;

3292,8469 грн за 100 евро;

4,6217 грн за 10 руб РФ.



На 13 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2684,0367 грн за $100;

3291,4342 грн за 100 евро;

4,6263 грн за 10 руб РФ.



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