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Гривня укрепилась еще на 15 копеек

14.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 15 копеек

На 14 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2669,9480 грн за $100;
3292,8469 грн за 100 евро;
4,6217 грн за 10 руб РФ.

На 13 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2684,0367 грн за $100;
3291,4342 грн за 100 евро;
4,6263 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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