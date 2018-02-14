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USD:  26.62  27.02   EUR:  32.60  33.28
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Наличные курсы валют: данные на 10:00

14.02.2018 10:13
В среду, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,07 коп до 26,6150 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,08 коп - до 27,0655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,15 коп и составляет 32,7625 грн, средний курс продажи - вырос на 13,82 коп до 33,5135 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,5 коп и составляет 4,174 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,737грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6150

27,0655

0,4174

0,4737

32,7625

33,5135

Медиана

26,6000

27,0350

0,4375

0,4700

32,7800

33,5250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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