Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,07 коп до 26,6150 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,08 коп - до 27,0655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,15 коп и составляет 32,7625 грн, средний курс продажи - вырос на 13,82 коп до 33,5135 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,5 коп и составляет 4,174 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,737грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6150 27,0655 0,4174 0,4737 32,7625 33,5135 Медиана 26,6000 27,0350 0,4375 0,4700 32,7800 33,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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