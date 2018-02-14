Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,08 коп - до 27,0655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,15 коп и составляет 32,7625 грн, средний курс продажи - вырос на 13,82 коп до 33,5135 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,5 коп и составляет 4,174 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,737грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,52 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6150
|
27,0655
|
0,4174
|
0,4737
|
32,7625
|
33,5135
|
Медиана
|
26,6000
|
27,0350
|
0,4375
|
0,4700
|
32,7800
|
33,5250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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