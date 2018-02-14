Межбанк открылся котировками доллара 26,65/26,68
14.02.2018 10:33
В среду, 14 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,68 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4627/0,4635.
Торги по евро начались с котировок 32,9793/33,0165.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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