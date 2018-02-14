Банки сократили задолженность перед НБУ на 1 млрд грн

К 1 февраля платежеспособные и неплатежеспособные банки должны были НБУ суммарно 67,65 млрд грн

Задолженность банков перед Национальным банком Украины (НБУ) за январь 2018 года сократилась на 1 млрд грн. Об этом пишет FinClub.



К 1 февраля платежеспособные и неплатежеспособные банки должны были НБУ суммарно 67,65 млрд грн, тогда как на 1 января 2018 года их задолженность составляла 68,652 млрд грн.



Из этого объема примерно 18,5 млрд грн на начало года приходилось на платежеспособные финучреждения (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк).



Сократились и вложения банков в депозитные сертификаты НБУ - на 14,868 млрд грн, до 52,322 млрд грн.



Суммарная задолженность платежеспособных банков НБУ в прошлом году сократилась до 18,43 млрд грн.



С мая банки получат возможность брать в Нацбанке длинные кредиты на срок до пяти лет.



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