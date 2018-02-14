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USD:  26.62  27.02   EUR:  32.60  33.28
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Наличные курсы валют: данные на 12:00

14.02.2018 12:25
В среду, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,20 коп до 26,6037 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,40 коп - до 27,0407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,60 коп и составляет 32,7570 грн, средний курс продажи - вырос на 12,63 коп до 33,5017 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,740грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6037

27,0407

0,4250

0,4740

32,7570

33,5017

Медиана

26,6000

27,0000

0,4400

0,4700

32,7600

33,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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