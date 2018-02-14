Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,40 коп - до 27,0407 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11,60 коп и составляет 32,7570 грн, средний курс продажи - вырос на 12,63 коп до 33,5017 грн. Продать евро дороже можно за 33,0 грн, купить дешевле - за 33,19 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 4,250 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,740грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6037
|
27,0407
|
0,4250
|
0,4740
|
32,7570
|
33,5017
|
Медиана
|
26,6000
|
27,0000
|
0,4400
|
0,4700
|
32,7600
|
33,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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