 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.59  26.98   EUR:  32.75  33.42
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ опубликовал график работы системы платежей на праздники

14.02.2018 14:44
Нацбанк сообщил о работе системы электронных платежей в связи с переносом рабочих дней в этом году
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней в 2018 году.

Дни работы системы электронных платежей переносятся с:
пятницы 9 марта - на субботу 3 марта;
понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая;
пятницы 29 июня - на субботу 23 июня;
понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря;
понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.



"При необходимости 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка", - сообщает НБУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров