НБУ опубликовал график работы системы платежей на праздники

Нацбанк сообщил о работе системы электронных платежей в связи с переносом рабочих дней в этом году

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней в 2018 году.



Дни работы системы электронных платежей переносятся с:

пятницы 9 марта - на субботу 3 марта;

понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая;

пятницы 29 июня - на субботу 23 июня;

понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря;

понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.







"При необходимости 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка", - сообщает НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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