Кредиты в банках подорожали - НБУ

Портфель розничных кредитов в системе с начала года увеличился на 4%

Банки повысили ставки по кредитным продуктам и для бизнеса, и для населения. Средняя стоимость кредита в гривне для корпоративных клиентов выросла до 15,3%, для физлиц - до 29,7% годовых. Об этом говорится в сообщении НБУ.



"В январе процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам в национальной валюте продолжали расти в ответ на постепенное повышение учетной ставки НБУ с октября прошлого года на 3,5 п.п. до 16% годовых", - поясняют в Нацбанке.



Общий кредитный портфель банков остался на уровне начала года - 571,6 млрд грн. Незначительное сокращение объема корпоративных кредитов было компенсировано ростом объема гривневых кредитов домохозяйств на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования.



Остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в январе продемонстрировали существенный рост (на 11% в случае домохозяйств и 3,8% в случае корпоративных заемщиков). Причина - переход банков на новые стандарты учета МСФО 9.



Депозитный портфель в январе сократился на 3% до 475,4 млрд грн. Депозиты физлиц сократились на 0,8%, юрлиц - на 4,9%.