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Межбанк закрылся котировками доллара 26,67/26,71

14.02.2018 17:30
В среду, 14 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,65/26,68, к закрытию котировки составили 26,67/26,71

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные  - 26,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,66 максимальные - 26,71.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4627/0,4635,  к закрытию котировки составили 0,4624/0,4634.

Торги по евро начались с котировок 32,9793/33,0165, к закрытию котировки составили 32,8547/32,9040.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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