Курсы валют НБУ на 15.02.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 15 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2665,4762 грн за $100;

3291,3300 грн за 100 евро;

4,6284 грн за 10 руб РФ.



На 14 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2669,9480 грн за $100;

3292,8469 грн за 100 евро;

4,6217 грн за 10 руб РФ.



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