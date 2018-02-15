Курсы валют НБУ на 15.02.2018
15.02.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки
На 15 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2665,4762 грн за $100;
3291,3300 грн за 100 евро;
4,6284 грн за 10 руб РФ.
На 14 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2669,9480 грн за $100;
3292,8469 грн за 100 евро;
4,6217 грн за 10 руб РФ.
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