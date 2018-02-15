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Официальные курсы банковских металлов на 15.02.2018

15.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 15 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 356174,26 грн;

серебро - 4419,36 грн;

платина - 258284,64 грн;

палладий - 264681,79 грн.

Напомним, на 14 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 353861,56 грн;

серебро - 4433,45 грн;

платина - 257649,98 грн;

палладий - 262989,88 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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