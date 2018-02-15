Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,43 коп - до 27,0650 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 15,95 коп и составляет 32,9165 грн, средний курс продажи - вырос на 20,78 коп до 33,7095 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп до 4,771грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,69 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6215
|
27,0650
|
0,4196
|
0,4771
|
32,9165
|
33,7095
|
Медиана
|
26,6400
|
27,0500
|
0,4425
|
0,4750
|
32,9800
|
33,7100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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