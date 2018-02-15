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Наличные курсы валют: данные на 10:00

15.02.2018 10:11
В четверг, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,78 коп до 26,6215 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,43 коп - до 27,0650 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,95 коп и составляет 32,9165 грн, средний курс продажи - вырос на 20,78 коп до 33,7095 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп до 4,771грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,69 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6215

27,0650

0,4196

0,4771

32,9165

33,7095

Медиана

26,6400

27,0500

0,4425

0,4750

32,9800

33,7100


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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