Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,78 коп до 26,6215 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,43 коп - до 27,0650 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,95 коп и составляет 32,9165 грн, средний курс продажи - вырос на 20,78 коп до 33,7095 грн. Продать евро дороже можно за 33,2 грн, купить дешевле - за 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,4 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп до 4,771грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,69 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6215 27,0650 0,4196 0,4771 32,9165 33,7095 Медиана 26,6400 27,0500 0,4425 0,4750 32,9800 33,7100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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