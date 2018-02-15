Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,37 коп до 26,6373 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,97 коп - до 27,0703 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,70 коп и составляет 32,9540 грн, средний курс продажи - вырос на 23,57 коп до 33,7373 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - также за 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,767грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6373 27,0703 0,4274 0,4767 32,9540 33,7373 Медиана 26,6500 27,0500 0,4400 0,4750 33,0000 33,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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