Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,97 коп - до 27,0703 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 19,70 коп и составляет 32,9540 грн, средний курс продажи - вырос на 23,57 коп до 33,7373 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - также за 33,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,767грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6373
|
27,0703
|
0,4274
|
0,4767
|
32,9540
|
33,7373
|
Медиана
|
26,6500
|
27,0500
|
0,4400
|
0,4750
|
33,0000
|
33,7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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