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Наличные курсы валют: данные на 12:00

15.02.2018 12:07
В четверг, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,37 коп до 26,6373 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,97 коп - до 27,0703 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,70 коп и составляет 32,9540 грн, средний курс продажи - вырос на 23,57 коп до 33,7373 грн. Продать евро дороже можно за 33,3 грн, купить дешевле - также за 33,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,274 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,767грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6373

27,0703

0,4274

0,4767

32,9540

33,7373

Медиана

26,6500

27,0500

0,4400

0,4750

33,0000

33,7500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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