В Украине появились две новые банковские группы
15.02.2018 12:05
В конце января НБУ зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка
Национальный банк Украины (НБУ) 26 января зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
В банковскую группу Банка 3/4 вошли сам банк, компании Микрокредит и Каповей Украина, контролером группы является Вадим Ищенко.
Во вторую группу вошли: Юнекс Банк, Промышленно-страховой альянс, Инвестиционный дом Мегаполис и Первое факторинговое бюро. Ее контролером выступает Вадим Новинский.
Эти группы стали 28-й и 29-й по счету, уточняет НБУ.
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