В Украине появились две новые банковские группы

В конце января НБУ зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка

Национальный банк Украины (НБУ) 26 января зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



В банковскую группу Банка 3/4 вошли сам банк, компании Микрокредит и Каповей Украина, контролером группы является Вадим Ищенко.



Во вторую группу вошли: Юнекс Банк, Промышленно-страховой альянс, Инвестиционный дом Мегаполис и Первое факторинговое бюро. Ее контролером выступает Вадим Новинский.



Эти группы стали 28-й и 29-й по счету, уточняет НБУ.



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