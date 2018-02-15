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В Украине появились две новые банковские группы

15.02.2018 12:05
В конце января НБУ зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка

Национальный банк Украины (НБУ) 26 января зарегистрировал банковские группы Банка 3/4 и Юнекс Банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

В банковскую группу Банка 3/4 вошли сам банк, компании Микрокредит и Каповей Украина, контролером группы является Вадим Ищенко.

Во вторую группу вошли: Юнекс Банк, Промышленно-страховой альянс, Инвестиционный дом Мегаполис и Первое факторинговое бюро. Ее контролером выступает Вадим Новинский.

Эти группы стали 28-й и 29-й по счету, уточняет НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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