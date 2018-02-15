Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,71/26,74*, к 12:00 котировки составили 26,74/26,77

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные - 26,77.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4711/0,4720, к 12:00 котировки составили 0,4718/0,4727.



Торги по евро начались с котировок 33,3741/33,4116, к 12:00 котировки составили 33,3688/33,4036.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.