ПриватБанк за месяц заработал 1 млрд грн

ПриватБанк в январе получил прибыль в размере 1,1 млрд грн

Национализированный ПриватБанк в январе получил прибыль в размере 1,1 млрд грн. По итогам года банк планирует заработать не менее 4 млрд грн прибыли, сообщает пресс-служба.



По итогам прошлого года ПриватБанк получил 23 млрд грн убытков.



Задолженность банков перед Национальным банком Украины (НБУ) за январь 2018 года сократилась на 1 млрд грн. К 1 февраля платежеспособные и неплатежеспособные банки должны были НБУ суммарно 67,65 млрд грн, тогда как на 1 января 2018 года их задолженность составляла 68,652 млрд грн. Из этого объема примерно 18,5 млрд грн на начало года приходилось на платежеспособные финучреждения (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк).



Правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка.



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