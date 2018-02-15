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ПриватБанк за месяц заработал 1 млрд грн

15.02.2018 17:05
ПриватБанк в январе получил прибыль в размере 1,1 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национализированный ПриватБанк в январе получил прибыль в размере 1,1 млрд грн. По итогам года банк планирует заработать не менее 4 млрд грн прибыли, сообщает пресс-служба.

По итогам прошлого года ПриватБанк получил 23 млрд грн убытков.

Задолженность банков перед Национальным банком Украины (НБУ) за январь 2018 года сократилась на 1 млрд грн. К 1 февраля платежеспособные и неплатежеспособные банки должны были НБУ суммарно 67,65 млрд грн, тогда как на 1 января 2018 года их задолженность составляла 68,652 млрд грн. Из этого объема примерно 18,5 млрд грн на начало года приходилось на платежеспособные финучреждения (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк).

Правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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