Доллар на межбанке снова подорожал

К закрытию межбанка доллар набрал 13 копеек

В четверг, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,71/26,74, к закрытию котировки составили 26,84/26,88. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74 максимальные - 26,88.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4711/0,4720, к закрытию котировки составили 0,4746/0,4756.

Торги по евро начались с котировок 33,3741/33,4116, к закрытию котировки составили 33,5338/33,5838.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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