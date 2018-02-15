 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.64  27.04   EUR:  32.92  33.64
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайне

15.02.2018 17:50
В ПриватБанке началось расследование возможной утечки информации и раскрытия банковской тайны

ПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайне. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Мы хотим понимания необходимости проведения этой непростой работы в банке и избежания публичного манипулирования недостоверной информацией относительно процесса расследования как в заявлениях политиков, так и общественных деятелей с привлечением журналистов. Политика в мире относительно банковской тайны меняется - не может быть тайны о мошеннических действиях, представляющих угрозу общественным и государственным интересам", - отметили в банке.

В ПриватБанке считают, что факты утечки и раскрытия банковской тайны как в самом банке, так и со стороны тех, кто способствовал ее обнародованию, будут должным образом расследованы и оценены, сейчас идет соответствующее служебное расследование.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) проводит проверку счетов 6 тысяч физических лиц-клиентов ПриватБанка на предмет мошеннических операций. "Подозрения возникли на основании расследования Kroll о масштабном выведении средств из Привата", - объяснила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Читайте также: Тайна для Kroll. Зачем НБУ проверяет клиентов Привата

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров