В ПриватБанке началось расследование возможной утечки информации и раскрытия банковской тайны

ПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайне. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



"Мы хотим понимания необходимости проведения этой непростой работы в банке и избежания публичного манипулирования недостоверной информацией относительно процесса расследования как в заявлениях политиков, так и общественных деятелей с привлечением журналистов. Политика в мире относительно банковской тайны меняется - не может быть тайны о мошеннических действиях, представляющих угрозу общественным и государственным интересам", - отметили в банке.



В ПриватБанке считают, что факты утечки и раскрытия банковской тайны как в самом банке, так и со стороны тех, кто способствовал ее обнародованию, будут должным образом расследованы и оценены, сейчас идет соответствующее служебное расследование.



Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) проводит проверку счетов 6 тысяч физических лиц-клиентов ПриватБанка на предмет мошеннических операций. "Подозрения возникли на основании расследования Kroll о масштабном выведении средств из Привата", - объяснила замглавы НБУ Катерина Рожкова.



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