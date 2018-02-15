Не словом, а делом. Почему банки не готовы к росту кредитования

Банки хотят давать больше кредитов. Одного желания мало

НБУ прогнозирует рост розничного кредитования в этом году. Банки разделяют эти ожидания. Соответствуют ли их желания реальным возможностям?



Гонка после бури



В конце января Нацбанк опубликовал ежеквартальный отчет "Опрос об условиях кредитования". Это обобщенные ответы представителей банков о текущих настроениях в секторе, его ожиданиях и возможных будущих стратегиях.



Согласно документу, большинство банков ожидает увеличения объемов кредитования физлиц (67% опрошенных). Отдельная тенденция - растущее желание самих банков кредитовать малый бизнес.



Основания для подобного оптимизма, на первый взгляд, есть. За последние годы с рынка ушли многие крупные банки, специализирующиеся на рознице. Фидобанк, Михайловский, Национальный кредит, Финансы и кредит, VAB Банк, Дельта банк и даже Приват, которому еще долго придется решать старые проблемы, - ниша учреждений для потребительского кредитования заметно поредела.



Банки исходят из того, что первый, кто займет ее, успеет снять сливки. В прошлом году рынок действительно активизировался. По данным НБУ, за 9 месяцев портфель гривневых кредитов банков увеличился на 65,8 млрд грн до 569,4 млрд грн.



На пятки банкам наступает рынок небанковских финансовых учреждений - только за 9 месяцев прошлого года население и предприятия малого и среднего бизнеса получили кредитов на 31,7 млрд грн.



Хорошие цифры. Что с ними не так?



Тысяча вместо одного



Логика банкиров проста: лучше раздать миллион тысяче мелких заемщиков, чем выдать крупный транш одному. Этому их научил опыт прошлых лет.



По данным НБУ, на 1 декабря 2017 года объем неработающих кредитов физлиц составил около 164 млрд грн (около 15%), юридических - 439,9 млрд грн (85%). Новые заемщики в рознице дают не такие драматичные цифры по невозврату. Поэтому банки все больше тяготеют к рядовым потребителей.



И это логично. Банки сталкиваются с двумя полярными проблемами: одни работают в условиях сверхликвидности, которую некуда девать, у других наоборот нехватка свободных средств. Но и первым и вторым нужно как-то обслуживать свои пассивы. Розница сейчас - чуть ли не единственный вариант сравнительно стабильного процентного дохода.



Если банк не кредитует, он становится типичной финансовой пирамидой. Ему нужно начислять проценты по депозитам, но заработать их не на чем. Банк с большими пассивами, но без активного бизнеса и стратегии развития - потенциально не жилец.

Отсюда и желание многих более активно кредитовать. Отсюда и опасения Нацбанка по поводу возможного "пузыря".



Пассивные надежды

Потребителя эта дилемма не сильно интересует. Ему неважно количество игроков на рынке, он смотрит на сам продукт, желательно, под меньший процент. Еще одна важная деталь - заемщик учитывает доступность и "подъемность" кредитов.



Если таких предложений на рынке нет, сколько бы банков или кредитных учреждений на нем не работало, выбора у потребителя больше не становится. Банкам нужно создавать что-то качественно, а не количественно новое, продукт, конкурировать с которым не сможет ни одна финорганизация. Что-то, чего на рынке еще не было.



К сожалению, движения в эту сторону пока не видно. Банки стараются работать на "старом материале", ожидая, что потребитель без лишних раздумий согласится на существующие условия.



Более того, с этой точки зрения банки проигрывают финкомпаниям - как минимум, из-за излишней зарегулированости. Повышенные требования и критерии не позволяют кредитам стать доступнее для массового потребителя, в том числе, в силу сложности их оформления и дороговизны.



На выходе мы видим с одной стороны стремление банков выдавать больше кредитов. С другой, конкурентная среда не развивается, процентные ставки не снижаются. Без этого потребители никогда не поддержат кредитный энтузиазм банкиров.



Всем участникам рынка важно уяснить одну простую вещь: по большому счету для клиента кредиторы, будь то банк или финкомпания, совершенно идентичны. Для него важен конечный продукт - это кредит, который сам по себе, только потому что он существует, точно не станет привлекательным и востребованным.



Кредит должен стать простым, понятным и финансово подъемным. Без этих атрибутов, ожидания банков останутся только ожиданиями.

Дмитрий Кравченко,

Президент Объединения финансовых учреждений