Плохие миллиарды. Почему банки не пользуются финреструктуризацией

Закон о финансовой реструктуризации не оправдал ожиданий. Банки реструктуризировали только 8 млрд грн проблемного долга из 270-ти

За десять месяцев действия закона о финансовой реструктуризации банки 8 раз воспользовались этой процедурой. Еще две реструктризации ждут окончательного согласования.



Общий объем уже заключенных сделок - 8 млрд грн, сообщила LIGA.net глава Секретариата финансовой реструктуризации Юлия Костецкая. Большую часть этой суммы взял на себя Ощадбанк - 5 млрд грн.



В чем причина слабого интереса? Банки сами тормозят процесс, часто не соглашаясь на условия, которые подошли бы их заемщикам, особенно, если кредиторов несколько. Еще одна проблема - несоответствие норм закона положениям налогового кодекса, что делает реструктуризацию невыгодной.



Три кредитора



Общий объем неработающих кредитов в банковской системе достигает 270 млрд грн, из них 65 млрд - зона АТО и Крым, рассказывает начальник управления реструктуризации задолженности Ощадбанка Ирина Мудрая.



"Все остальное - 40 крупных заемщиков в разных банках, поэтому вариантов для финансовой реструктуризации не так уж и много, - говорит Мудрая. - Общий плохой портфель у Ощада - 52 млрд грн. 20 млрд из них - крымские кредиты, в том числе "политического" происхождения".



Ощадбанк - единственный госбанк, который воспользовался возможностями финреструктуризации. На соглашение с банкирами пошли три заемщика: автодилер ВиДи Групп (две реструктуризации, принадлежит семье Джуринских), а также два девелопера мариупольский Марист-Трейд и киевская Нитеко (входит в группу Devision российско-латвийского бизнесмена Дмитрия Буряка).



Кроме Ощада финреструктуризацию в прошлом году проводили Альфа-Банк и Индустриалбанк, а также финкомпания Morgan Capital. Индустриалбанк - единственный, кто провел "коллективную" реструктуризацию: в ней участвовали принадлежащий тому же владельцу Экспресс-Банк и финкомпания "Капитал Экспресс".

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Две незавершенных процедуры касаются заемщиков Ощадбанка. Одна из них (производитель торфяных субстратов из Ровненской области "Торф Ленд") закончится в марте, вторая (Укрвторчормет, переработка металлолома, Киев) - в мае, говорит Юлия Костецкая.



С момента заявки и до окончательного согласования плана реструктуризации должно пройти не более 180 дней, говорится в законе. Быстрее всех с формальностями справились Альфа-Банк и Торонто-Киев - 28 дней. Дольше всего оформляли сделку Ощадбанк и Марист-Трейд - 185 дней.



"Срок реструктуризации зависит от того, насколько быстро должник сможет провести независимый аудит и экспертизу и представить их результат кредитору, - объясняет Костецкая. - Есть компании, которые регулярно аудировались "большой четверкой", делали переоценку залогов. Для них реструктуризация пройдет быстрее и дешевле".



Платит только должник



Инициировать процедуру реструктуризации должен заемщик. Для этого он подает свою заявку в Секретариат финансовой реструктуризации - орган, созданный весной прошлого года специально под выполнение норм закона о финреструктуризации. Но до этой стадии доходят единицы.



"У нас еще не было случаев, когда компания отзывает свою заявку из Секретариата, - говорит Костецкая. - Другое дело, что проблемы могут возникнуть еще на этапе предварительных переговоров - банки далеко не всегда согласны со структурой сделки, на которой настаивает должник".

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Вне зависимости от перспектив реструктуризации, компании нужно потратиться на аудит и независимую экспертизу, которые нужны для подтверждения "жизнеспособности" условий сделки, говорит Сергей Паперник, руководитель практики банковского и финансового права юрфирмы Ervis.



"В нашем случае банк и заемщик начали переговоры задолго до того, как мы включились в сделку, - отмечает Паперник. - Аудитора выбирает кредитор. Многие банки видят в этой роли исключительно компании "большой четверки".



В среднем для крупной компании, у которой не было регулярных аудиторских отчетов, процедура подготовки к реструктуризации обходится сравнительно недорого: минимум в 150 000 грн, рассказал LIGA.net собеседник в структуре, сопровождавшей несколько недавних реструктуризаций.



Банки идут в отказ



У заемщика нет гарантий того, что банк в итоге согласится на подъемные для него условия, даже при условии "хорошего" аудита, отмечает Костецкая.



В отличие от Ощадбанка, другое государственное финучреждение - Укрэксимбанк - по своей инициативе отказало в прошлом году в реструктуризации нескольким реальным заемщикам, сообщил LIGA.net собеседник, знакомый с ходом переговоров банка с должниками.



"Разногласия могут возникнуть по поводу ставки, о самой структуре погашения: какую часть долга банк получит деньгами, а какую - имуществом, - перечисляет Костецкая. - Часто спорный момент в размере дисконта: банкам иногда выгоднее пойти во взыскание через суд или выставить кредит на аукцион".

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Сложнее договориться, если в реструктуризации участвует несколько кредиторов, говорит директор по корпоративному бизнесу Проминвестбанка Юрий Лободин. Еще одна проблема - у многих финучреждений 100% проблемного долга зарезервировано, а при реструктуризации иногда нужны допрезервы и признание убытка, добавляет Костецкая.



И банкиров, и заемщиков отпугивает неопределенность с налоговыми льготами, которые прописаны в законе, но не работают на практике, отмечает Лободин. Такая проблема действительно была, но Госфискальная служба в конце января разъяснила порядок налогообложения таких операций, говорит Костецкая.



"Льготы все равно не согласованы с налоговым законодательством, - рассказывает Лободин. - Наши юристы четко описали возможные риски, причем это касается как должника, так и банка - если они договариваются о списании части долга, на эту сумму может возникнуть налоговое обязательство".



Судиться дешевле



Финреструктризация была создана специально для госбанков, портфели которых на 70% состоят из NPL-кредитов, считает собеседник LIGA.net в ОТП Банке.



Главная проблема госбанков - раньше они не могли реструктуризировать долг на условиях списания или снижения ставки из-за действий правоохранительных органов, которые могли трактовать такие сделки как умышленное нанесение убытка государству, поясняет Ирина Мудрая из Ощадбанка.



Среди остальных участников рынка процедура почти не востребована из-за того, что все договороспособные заемщики уже реструктризировались и давно работают с кредиторами на новых условиях, отмечает заместитель начальника управления по работе с проблемными активами банка Кредит Днепр Елена Ермолова.

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Закон нужно было принимать в пик кризиса - в 2014-2015 годах, с того времени многие крупные заемщики ушли в судебные баталии и процедуры банкротства, считает Паперник из Ervis. В Ощадбанке в "глубоких" судах находится примерно 10-15 млрд кредитной задолженности, говорит Мудрая.



"У должников есть законные возможности не платить по кредитам - судебные процессы, которые длятся по несколько лет, - отмечает Ермолова. - Тем временем заемщик инициирует банкротство, "перебрасывая" свои активы на другое юрлицо".



Судиться с банком заемщику, как правило, дешевле при сумме долга свыше $30 млн, рассказывает Лободин из Проминвестбанка. "Должники до $10 млн довольно часто после судебных решений не в их пользу соглашаются платить и идут в реструктуризацию" - добавляет он.



Оптимизм госбанков



Банки не планируют существенно увеличивать объемы финреструктуризации в 2018 году. Но сделки будут. Ощадбанк намерен провести 4-5 реструктуризаций на сумму в несколько десятков миллиардов гривень, рассказывает Ирина Мудрая.



Одну процедуру по долгу на $25 млн планирует Альфа-Банк, сообщил директор по правовым вопросам и работе с проблемным активами Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Сергей Половко. "По Альфа-Банку Украина и Укрсоцбанку отказов по реструктуризации в рамках данного закона не было" - говорит Половко. Не было и новых обращений.

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Обращений со стороны заемщиков не было и у Проминвестбанка, уточняет Лободин. Ермолова из банка Кредит Днепр вообще не верит в дальнейшие перспективы этого закона.



"О какой реструктуризации долга можно говорить, если у нас есть ряд заемщиков, которые в ответ на наши предложения прямо заявляют, что не готовы платить ничего: ни 50% долга, ни даже 30% - отмечает Ермолова. - Главная наша проблема не в законе, а в полном отсутствии рабочей процедуры взыскания долгов".

Сергей Шевчук