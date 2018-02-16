НБУ ослабил гривню на 10 копеек
16.02.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек
На 16 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2675,9805 грн за $100;
3343,1024 грн за 100 евро;
4,7286 грн за 10 руб РФ.
На 15 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2665,4762 грн за $100;
3291,3300 грн за 100 евро;
4,6284 грн за 10 руб РФ.
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