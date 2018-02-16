Официальные курсы банковских металлов на 16.02.2018
16.02.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 16 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 361912,98 грн;
серебро - 4502,34 грн;
платина - 260105,30 грн;
палладий - 265724,86 грн.
Напомним, на 15 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 356174,26 грн;
серебро - 4419,36 грн;
платина - 258284,64 грн;
палладий - 264681,79 грн.
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