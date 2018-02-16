Украинские банки получат "синтетические" кредиты от нерезидентов

Нацбанк расширил возможности для привлечения украинскими банками "синтетических" кредитов от нерезидентов

Национальный банк Украины (НБУ) расширил для уполномоченных банков возможность привлекать от нерезидентов "синтетические" кредиты и займы в национальной валюте (то есть кредиты и займы, фактической валютой которых является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте). Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

До этого украинские заемщики могли привлекать такие кредиты и займы только при условии, что нерезидентом-кредитором является международная финансовая организация (МФО), членом которой является Украина, или международная финансовая организация, в отношении которого Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам.

Теперь НБУ предоставил возможности уполномоченным банкам-заемщикам привлекать "синтетические" кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО.

При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа проводятся без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ.

"Полученные средства украинские банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, в то же время избегая валютного риска, поскольку валютный риск будет нести нерезидент-кредитор украинского банка", - отмечает регулятор.

Указанные нормы утверждены постановлением НБУ от 15 февраля № 12 и вступают в силу с 16 февраля.

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