 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.64  27.04   EUR:  32.92  33.64
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Украинские банки получат "синтетические" кредиты от нерезидентов

16.02.2018 08:59
Нацбанк расширил возможности для привлечения украинскими банками "синтетических" кредитов от нерезидентов
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) расширил для уполномоченных банков возможность привлекать от нерезидентов "синтетические" кредиты и займы в национальной валюте (то есть кредиты и займы, фактической валютой которых является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте). Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

До этого украинские заемщики могли привлекать такие кредиты и займы только при условии, что нерезидентом-кредитором является международная финансовая организация (МФО), членом которой является Украина, или международная финансовая организация, в отношении которого Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам.

Теперь НБУ предоставил возможности уполномоченным банкам-заемщикам привлекать "синтетические" кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО.

При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа проводятся без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ.

"Полученные средства украинские банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, в то же время избегая валютного риска, поскольку валютный риск будет нести нерезидент-кредитор украинского банка", - отмечает регулятор.

Указанные нормы утверждены постановлением НБУ от 15 февраля № 12 и вступают в силу с 16 февраля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, кредит, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров