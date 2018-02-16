Доллар снова дорожает
В пятницу, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 18,02 коп до 26,8175 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 25,57 коп - до 27,3260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 41,75 коп и составляет 33,3715 грн, средний курс продажи - вырос на 52,37 коп до 34,2610 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,252 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,4 коп до 4,851грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8175
|
27,3260
|
0,4252
|
0,4851
|
33,3715
|
34,2610
|
Медиана
|
26,8250
|
27,3000
|
0,4475
|
0,4850
|
33,4000
|
34,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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