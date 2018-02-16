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Доллар снова дорожает

16.02.2018 10:12
Курс продажи наличного доллара вырос на 25 коп, наличного евро – на 52 коп

В пятницу, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 18,02 коп до 26,8175 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 25,57 коп - до 27,3260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 41,75 коп и составляет 33,3715 грн, средний курс продажи - вырос на 52,37 коп до 34,2610 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2  коп и составляет 4,252 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,4 коп до 4,851грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8175

27,3260

0,4252

0,4851

33,3715

34,2610

Медиана

26,8250

27,3000

0,4475

0,4850

33,4000

34,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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