Межбанк открылся котировками доллара 26,90/26,94
16.02.2018 10:36
В пятницу, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,90/26,94 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4774/0,4785.
Торги по евро начались с котировок 33,7164/33,7639.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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