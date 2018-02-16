Наличный доллар начал снова дорожать
В пятницу, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 21,07 коп до 26,8480 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 27,23 коп - до 27,3427 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,13 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 47,03 коп и составляет 33,4243 грн, средний курс продажи - вырос на 55,50 коп до 34,2923 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,4 коп и составляет 4,348 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,6 коп до 4,853грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8480
|
27,3427
|
0,4348
|
0,4853
|
33,4243
|
34,2923
|
Медиана
|
26,8500
|
27,3500
|
0,4500
|
0,4850
|
33,4500
|
34,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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