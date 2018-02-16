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Наличный доллар начал снова дорожать

16.02.2018 12:13
Курс продажи наличного доллара вырос на 27 коп, наличного евро – на 55 коп

В пятницу, 16 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 21,07 коп до 26,8480 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 27,23 коп - до 27,3427 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,13 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 47,03 коп и составляет 33,4243 грн, средний курс продажи - вырос на 55,50 коп до 34,2923 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,4  коп и составляет 4,348 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 8,6 коп до 4,853грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75  грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,8480

27,3427

0,4348

0,4853

33,4243

34,2923

Медиана

26,8500

27,3500

0,4500

0,4850

33,4500

34,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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