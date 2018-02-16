Суд арестовал ТЦ "Магеллан" по иску против Сбербанка

Хозсуд Киева наложил повторный арест на ТЦ "Магеллан" в ходе спора между Сбербанком и компанией Юркевича

Хозяйственный суд Киева 29 декабря наложил повторный арест на торговый центр "Магеллан" в Киеве. Арест наложен в ходе спора между дочерним украинским Сбербанком и компанией Край Проперти Анатолия Юркевича, пишет FinClub.



27 декабря компания Край Проперти обратилась в суд, ссылаясь на то, что Сбербанк не соблюдал процедуру удовлетворения требований залогодержателя, предусмотренную условиями кредитного договора от 2011 года. В сентябре 2011 года Сбербанк открыл компании Край Проперти две кредитные линии на $56,2 млн под залог ТЦ "Магеллан". Срок погашения кредита истекал в конце марта 2017 года. Однако Край Проперти не расплатился.



В августе 2017 года Антимонопольный комитет разрешил Сбербанку приобрести в собственность актив компании Край Проперти - "Магелан". Согласно материалам дела, 19 декабря 2017 года государственный регистратор оформил право собственности на ТЦ на Сбербанк.



Край Проперти обратился в суд с требованием наложить арест на имущество. Заявитель отмечает, что Сбербанк обратился к госрегистратору с заявлением об оформлении ипотеки на себя, зная о том, что торговый центр еще 10 февраля 2017 года был арестован постановлением Госисполнительной службы. Законность ареста подтверждена постановлением Киевского апелляционного хозсуда 14 декабря.



Суд удовлетворил требования компании Край Проперти в качестве обеспечения по иску и также запретил Сбербанку и его сотрудникам совершать любые действия по отчуждению ТЦ, пользоваться зданием, заходить в помещения, заключать договора ипотеки или любым другим образом обременять его. Также запрещено совершать любые регистрационные действия, касающиеся торгового центра.



24 января Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка. Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании и ее поручителя - фирмы Универсал N16 задолженность на $67,6 млн.



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