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Одного из топов Дельта Банка подозревают в растрате 1,12 млрд грн

16.02.2018 14:30
Генпрокуратура подозревает одного из руководителей Дельта Банка в растрате
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генеральная прокуратура подозревает одного из руководителей Дельта Банка в растрате более 1,12 млрд грн. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от правоохранительных органов, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГПУ.

Печерский районный суд Киева по ходатайству прокурора наложил арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого, которое, как установило расследование, было получено преступным путем.

Сейчас суд рассматривает ходатайство адвоката подозреваемого об отмене ареста имущества.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк, Генпрокуратура
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