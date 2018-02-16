Одного из топов Дельта Банка подозревают в растрате 1,12 млрд грн

Генпрокуратура подозревает одного из руководителей Дельта Банка в растрате

Генеральная прокуратура подозревает одного из руководителей Дельта Банка в растрате более 1,12 млрд грн. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от правоохранительных органов, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГПУ.



Печерский районный суд Киева по ходатайству прокурора наложил арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого, которое, как установило расследование, было получено преступным путем.



Сейчас суд рассматривает ходатайство адвоката подозреваемого об отмене ареста имущества.



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