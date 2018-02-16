К лету в Украине останется только 1-2 отделения российского ВТБ
16.02.2018 14:35
Глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что финучреждение закроет почти все отделения в Украине
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Российский банк ВТБ массово закрывает отделения в Украине. Как заявил глава ВТБ Андрей Костин РИА Новости, к лету в Украине останется только один или два офиса в Киеве.
"Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками", отметил Костин.
Осенью ВТБ принял решение о докапитализации дочернего украинского ВТБ Банка на сумму до 2,59 млрд грн.
До этого зампредседателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что о покупателях ВТБ регулятору ничего не известно. "Никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался", - сказала она.
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