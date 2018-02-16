ПриватБанк не смог взыскать с 1+1 "футбольный" долг

Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка в споре с 1+1

Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева, которым банку было отказано в удовлетворении иска к 1+1 Продакшн о взыскании 46,6 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.



Согласно судебным материалам, ПриватБанк в 2015 году предоставил две гарантии для кипрской компании TV Media Planet по ее финансовым обязательствам на указанную сумму перед UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций).



Эти обязательства возникли в результате получения от UEFA телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами с медиахолдинга 1+1. Согласно условиям договоров, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.



При этом компания 1+1 Продакшн предоставила в залог для ПриватБанка (в качестве обеспечения обязательств TV Media Planet по гарантиям) имущество, которое находится по адресу г. Киев, ул. Кирилловская, 23 (была информация, что речь идет об оборудовании).



По данным ПриватБанка, 19 декабря 2016 года - то есть уже после введения в него временной администрации - он получил от UEFA два требования платежа от 13 декабря по гарантиям на €1,6 млн.



Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что ПриватБанк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу UEFA, в результате чего у банка могло возникнуть право требования к 1+1 Продакшн как залогодателя по обязательствам TV Media Planet перед ПриватБанком.



Кроме того, суд обратил внимание, что согласно подписанным договорам, гарантия теряет силу не позднее чем 20 декабря 2016 года.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





