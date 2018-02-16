К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек
16.02.2018 17:17
В пятницу, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,90/26,94, к закрытию котировки составили 26,99/27,03
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,94 максимальные - 27,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4774/0,4785, к закрытию котировки составили 0,4791/0,4802.
Торги по евро начались с котировок 33,7164/33,7639, к закрытию котировки составили 33,5809/33,6307.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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