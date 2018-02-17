Доходы банков от торговли акциями упали до минимума за 11 лет
Доходы 12 крупнейших инвестиционных банков мира от торговли акциями и производными инструментами в прошлом году сократились на 4%, составив $41,8 млрд. Это минимальный объем за последние 11 лет, сообщает Интерфакс, ссылаясь на исследование аналитической компании Coalition.
Доходы от торговли сырьевыми товарами по итогам 2017 года упали также до минимума с 2006 года. Совокупная выручка от операций с сырьем составила $2,5 млрд, рухнув на 42% по сравнению с 2016 годом.
При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 11% - до $68 млрд.
Совокупная выручка 12 крупнейших инвестбанков мира по итогам 2017 года уменьшилась на 4% - до $150,4 млрд по сравнению со $156,1 млрд годом ранее. В предыдущие два года темпы снижения показателя составляли 3%.
Прошлогодний объем доходов стал самым низким с 2008 года.
Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. Анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Доходы банков от торговли акциями упали до минимума за 11 лет 13:20
- К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек 17:17
- ПриватБанк не смог взыскать с 1+1 "футбольный" долг 14:52
- К лету в Украине останется только 1-2 отделения российского ВТБ 14:35
- Одного из топов Дельта Банка подозревают в растрате 1,12 млрд грн 14:30
- Доходы банков от торговли акциями упали до минимума за 11 лет 13:20
- Минсоцполитики: Поверка стажа пенсионеров - фейк 11:50
- Украина направляет 6% ВВП на обороноспособность - Порошенко 11:32
- В России запретят уличные табло с курсами валют 10:45
- На счета предприятий поступило 365 млн грн для выплаты шахтерам вчера 17:19