Банки перестали снижать депозитные ставки

За последнюю неделю ни один банк не снизил процентные ставки по депозитам.

Доходность вкладов осталась на прежнем уровне для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 19.02.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.02.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,42% 11,84% 12,33% 12,29% USD 0,95% 0,90% 1,21% 2,10% 2,72% 3,06% EUR 0,64% 0,52% 0,78% 1,30% 1,86% 2,12%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений составляет 7,54%, для вкладов на период до 1 месяца - 7,98% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,42%, от 3 до 6 месяцев - 11,84% годовых. Доходность депозитов сроком от 6 до 12 месяцев составляет - 12,33%, а свыше 12 месяцев - 12,29% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 0,95%, для депозитов на период до 1 месяца - 0,90% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,21%, а от 3 до 6 месяцев - 2,10% годовых. Средняя стоимость сбережений на срок от 6 до 12 месяцев - 2,72% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев дают доходность в 3,06% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений составляет 0,64% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца предлагают 0,52% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев дают доходность в 0,78% годовых. Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев составляет 1,30% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев предлагают 1,86%, а свыше 12 месяцев - 2,12% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.02.18

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