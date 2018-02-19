Банки перестали снижать депозитные ставки
Доходность вкладов осталась на прежнем уровне для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 19.02.2018, см. Таблицу 1).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.02.18
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от
|
UAH
|
7,54%
|
7,98%
|
9,42%
|
11,84%
|
12,33%
|
12,29%
|
USD
|
0,95%
|
0,90%
|
1,21%
|
2,10%
|
2,72%
|
3,06%
|
EUR
|
0,64%
|
0,52%
|
0,78%
|
1,30%
|
1,86%
|
2,12%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне для бессрочных сбережений составляет 7,54%, для вкладов на период до 1 месяца - 7,98% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,42%, от 3 до 6 месяцев - 11,84% годовых. Доходность депозитов сроком от 6 до 12 месяцев составляет - 12,33%, а свыше 12 месяцев - 12,29% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 0,95%, для депозитов на период до 1 месяца - 0,90% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,21%, а от 3 до 6 месяцев - 2,10% годовых. Средняя стоимость сбережений на срок от 6 до 12 месяцев - 2,72% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев дают доходность в 3,06% годовых.
Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений составляет 0,64% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца предлагают 0,52% годовых. Вклады периодом от 1 до 3 месяцев дают доходность в 0,78% годовых. Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев составляет 1,30% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев предлагают 1,86%, а свыше 12 месяцев - 2,12% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 140 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.02.18
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